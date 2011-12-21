Под Госдумой РФ назначена акция «Не допустим самозванцев!»

21 декабря в Москве у здания Государственной думы России пройдет несанкционированная акция «Не допустим самозванцев в парламент!».

Об этом УНИАН сообщил член исполкома незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр АВЕРИН.

«Акция «Не допустим самозванцев в парламент!» начнется 21 декабря в 11.00 мск. Организаторы намерены провести ее вне зависимости от позиции мэрии по фальсифицированным выборам как неотъемлемой части конституционного строя России», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что мэрия Москвы отказала в согласовании пикета на основании того, что «заявленные цели акции противоречат Конституции РФ». Целью акции значится протест против фальсификации выборов в Госдуму.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил, что подписал указ о проведении первого заседания Госдумы РФ шестого созыва 21 декабря.

Выборы в Госдуму РФ прошли 4 декабря. В парламент прошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

10 декабря во многих крупных российских городах состоялись митинги против фальсификации результатов выборов. Наиболее массовый митинг состоялся в Москве на Болотной площади - по разным оценкам, там собралось от 25 до 80 тысяч человек.