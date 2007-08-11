Путину показали, как новая РЛС обнаруживает пуски баллистических ракет

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в ходе посещения новейшей радиолокационной станции "Воронеж" в Ленинградской области в субботу продемонстрировали, как военные обнаруживают пуски баллистических ракет.

Перед тем, как пройти на командный пункт, глава государства осмотрел РЛС. Командующий Космическими войсками Владимир Поповкин подробно рассказал об особенностях создания и работы объекта.

Обойдя всю станцию по периметру, Путин прошел внутрь здания, где расположена аппаратура. На командном пункте ему продемонстрировали программу имитации космической обстановки. В ходе этой учебной программы РЛС "Воронеж" успешно обнаружила и оперативно предоставила данные по трем условным пускам баллистических ракет в направлении трех российских городов. Время и место запусков, ожидаемые район и время падения, а также данные о самих ракетах немедленно были доложены командующему.

Во время посещения РЛС Путин провел совещание о состоянии дел в этой сфере.

РИА "Новости"