В Англии столкнулись два самолета

В английском графстве Лестершир произошло столкновение двух легких самолетов, в результате которого один человек погиб и двое получили ранения, передает Би-би-си.

Столкновение произошло 18 декабря недалеко от аэропорта г.Лестер, примерно в 14:00 по местному времени.

Как сообщает местная полиция, на борту одного из самолетов находился один мужчина, погибший в результате столкновения. Двое человек, находившихся на борту другого самолета, получили серьезные ранения и были срочно госпитализированы.