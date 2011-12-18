В Англии столкнулись два самолета
22:59, 18 декабря 2011Мир
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Один человек погиб
В английском графстве Лестершир произошло столкновение двух легких самолетов, в результате которого один человек погиб и двое получили ранения, передает Би-би-си.
Столкновение произошло 18 декабря недалеко от аэропорта г.Лестер, примерно в 14:00 по местному времени.
Как сообщает местная полиция, на борту одного из самолетов находился один мужчина, погибший в результате столкновения. Двое человек, находившихся на борту другого самолета, получили серьезные ранения и были срочно госпитализированы.
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