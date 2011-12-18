В Охотском море затонула буровая платформа с 67 людьми на борту

В России перевернулась плавучая буровая платформа «Кольское» с 67 людьми.

Об этом УНИАН сообщили в МЧС России.

«18 декабря в 2.24 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в центральной части Охотского моря в 200 км от берега о. Сахалин перевернулась плавучая буровая платформа «Кольское». Экипаж ледокола «Магадан» и буксира «Нефтегаз-55», осуществляющих буксировку платформы, немедленно приступил к спасению находившихся на ней людей. Из п. Ноглики в район событий вылетел вертолёт Ми-8 компании «Авиашельф» со спасателями на борту. Также к месту происшествия продолжает движение спасательное судно «Атлас» Сахалинского бассейнового аварийно-спасательного управления (СахБАСУ)», - говорится в сообщении.

По уточнённым данным, на борту буровой платформы находилось 67 человек (члены экипажа и пассажиры). Для всех находившихся на ней людей имелись индивидуальные средства спасения (это гидротермокомбинезоны и спасательные жилеты). На борту платформы также находились 4 спасательных плота.

По состоянию на 9.30 (мск) спасены 14 человек. Они были подняты из воды экипажами ледокола «Магадан» и буксира «Нефтегаз-55».

Отмечается, что спасательные работы осложняются сильным волнением моря.

В зоне бедствия работают два вертолета Ми-8 и направлен самолет Министерства обороны с плотами на борту.

В настоящее время в Центре управления в кризисных ситуациям МЧС России по Сахалинской области и в Дальневосточном региональном центре МЧС России организована работа оперативных штабов, продолжается сбор и обработка поступающей информации из района событий. Координация спасательных работ осуществляется морским спасательным координационным подцентром Южно-Сахалинска Министерства транспорта России.