В России стало на миллион украинцев меньше

Национальная политика в России привела к тому, что за 8 лет (по данным переписи 2002 и 2010 гг.) количество людей, которые называют себя украинцами, уменьшилось на треть, или миллион чел.

Об этом УНИАН заявил первый заместитель председателя Объединения украинцев России (ОУР), главный редактор журнала «Український огляд» и портала УКРРОСИНФО Виктор ГИРЖОВ, комментируя результаты переписи населения 2010 года, которые были обнародованы вчера.

“По сравнению с переписью 2002 года, количество граждан России, которые путем свободного волеизъявления назвали себя украинцами, уменьшилось на треть! Национальная политика в России, в частности в отношении украинского этноса, вылилась в конкретные цифры: более миллиона украинцев Российской Федерации – 2002 по 2010 г. - перестали считать себя украинцами”, - отметил В.ГИРЖОВ.

Он подчеркнул, что большинство этих людей никуда не выехали и не умерли, они просто поняли, что лучше не указывать свою этническую принадлежность или назваться русским.

“В определенной мере сработал фактор ассимиляции, но, скорее всего, осознание того, что быть украинцем в России сегодня не очень уютно”, - убежден В.ГИРЖОВ.

”Можно ли их в этом обвинять? Наверно, нет. Как утверждают философы: бытие определяет сознание”, - сказал он.

Еще до последней переписи населения была приостановлена деятельность Национально-культурной автономии украинцев России – одного из двух федеральных объединений украинцев РФ, а впоследствии она была ликвидирована по решению Верховного суда России по представлению Минюста, напомнил первый заместитель председателя ОУР.

“Над другой, единственной общероссийской на сегодняшний день общественной организацией – Объединением украинцев России, все еще висит «Дамоклов меч» закрытия: она находится под судебным преследованием Верховного суда РФ. В России отсутствует украинская пресса, полноформатные школы или классы с преподаванием на украинском языке – о чем говорилось много раз. Это тоже причины того, почему этнических украинцев в России «становится» все меньше”, - считает В.ГИРЖОВ.

Как сообщал УНИАН, обнародованные 16 декабря окончательные результаты Всероссийской переписи населения 2010 года свидетельствуют, что в России проживает 1,93 млн. человек, которые назвали себя украинцами (в 2002 году - 2,94 млн.), что составляет 1,41% от общего количества жителей РФ, которые указали свою национальность (в 2002 году – 2,05%).

В соответствии с Конституцией РФ, национальная принадлежность в ходе опроса населения определялась самими опрашиваемыми на основе самоопределения и записывалась переписными работниками строго со слов опрашиваемых.