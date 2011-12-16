Немецкий телеканал высмеял российские выборы и Путина (видео)

Немецкий телеканал 2DF выпустил в эфир псевдо-новости, где «ведущий» выпуска и якобы корреспондент канала в Москве саркастически высмеяли выборы в Госдуму, которые состоялись в России. Об этом пишут "Комментарии:".

«Несмотря на то, что партия Путина потеряла значительное количество голосов, однако с результатом 49,9% получила уверенное большинство ... И все это благодаря глобальному обману (в оригинале использована нецензурная лексика - ред.)», - заявил «ведущий» новостей.

Вместе с тем «корреспондент» на якобы прямой связи из Москвы заявил, что Путин таким результатом «разочарован и пристыжен»: «Представьте себе - вкладываешь всю душу в фальсификацию, а на выходе получаешь какие-то жалкие 49% ... ».

«Представьте себе, как теперь Путину с этим результатом ... Ведь на следующем слете диктаторов его Ким Чен Ир на смех поднимет», - прибавил «корреспондент».

«Теперь официально можно сказать, что путинская и медведевская власть нелегитимна. В связи с этим наше правительство (Бундестаг во главе с Ангелой Меркель. - ред.) полностью пересмотрит свою политику по отношению к России ... », - отметил ведущий псевдо-выпуска новостей.

После секундной паузы и ведущий, и корреспондент начали безудержно смеяться.