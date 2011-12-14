Власти Москвы разрешили 50-тысячный митинг оппозиции

Власти Москвы разрешили оппозиции провести 24 декабря 50-тысячный митинг против фальсификаций результатов выборов в Госдуму РФ на проспекте Академика Сахарова в центре российской столицы.

Об этом УНИАН сообщили организаторы митинга.

«По поручению заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы информирую Вас о согласовании проведения 24 декабря 2011 года с 14.00 до 18.00 на проезжей части проспекта Академика Сахарова, на участке между улицами Каланчевская и Садовая Спасская, митинга с целью «Выразить протест против злоупотреблений и фальсификаций в ходе выборов в Государственную думу РФ 4 декабря 2011 года» с количеством участников до 50 тыс. человек», - говорится в письме мэрии Москвы.

На данный момент в социальной сети «Facebook» подтвердили свое желание принять участие в митинге почти 20 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, в оргкомитет акции вошли писатель Борис АКУНИН, депутат от «Справедливой России» Геннадий ГУДКОВ, оппозиционеры Борис НЕМЦОВ и Владимир РЫЖКОВ, а также Сергей ПАРХОМЕНКО, Елена ЛУКЬЯНОВА, Юрий САПРЫКИН и Анастасия УДАЛЬЦОВА.

10 декабря участники митинга в Москве приняли резолюцию с требованием от властей отмены результатов выборов в Госдуму России.

Также участники митинга потребовали немедленного освобождения всех политзаключенных, отставки главы ЦИК РФ Владимира ЧУРОВА, расследования всех фактов нарушений и фальсификаций, наказания виновных, регистрации оппозиционных партий, принятия демократического законодательства о партиях и выборах, проведения новых открытых и честных выборов.