Польшу не интересует Евразийский союз

Польша не рассматривает возможность участия в Евразийском союзе России, Казахстана и Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ сегодня на совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ.

«Мне бы хотелось, чтобы все вопросы на пресс-конференции были бы простыми, как этот. Нет, не рассматривает», - сказал Р.СИКОРСКИЙ, отвечая на вопрос, рассматривает ли Варшава возможность участия в Евразийском союзе.

Как сообщал УНИАН, в октябре премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил, что Евразийский экономический союз может быть создан к 2015 году.

«Евразийский союз – это дело будущего. Сначала мы говорили о Таможенном союзе, сейчас говорим о том, что с 1 января следующего года должны заработать механизмы ЕЭП и это гораздо более глубокая степень интеграции», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, в ходе формирования ЕЭП придется принимать большое количество нормативных актов и вносить изменения в национальные законодательства.

«И только потом, где-то на рубеже 2015 года, мы можем подойти, если будем также энергично действовать как до сих пор, к идее создания Евразийского союза», - сказал В.ПУТИН.