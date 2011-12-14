Украинские военные покинут Ирак

До конца года 9 украинских военнослужащих завершат выполнения задач в составе Тренировочной миссии НАТО в Ираке.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в Миссии Украины при НАТО.

Согласно сообщению, это связано с одобрением Североатлантическим советом 12 декабря решение о завершении деятельности Тренировочной миссии НАТО в Ираке.

“Военное руководство НАТО начало работу по сворачиванию и выведению миссии с территории Ирака до конца текущего года”, - говорится в сообщении.

В целом миссия находилась в Ираке с 2004 года. За это время более 50 украинских военнослужащих приняли участие в ее деятельности.