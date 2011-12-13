В Европе примут кодекс поведения чиновника

Европа нуждается в новой модели многоуровневого управления. Об этом заявил председатель Совета европейских муниципалитетов и регионов Вольфганг ШУСТЕР в ходе работы Форума Ассамблеи европейских регионов, который 12-13 декабря 2011 года проходил в Брюсселе.

Как передает LB.ua, Украину на форуме представляла делегация Днепропетровской области во главе с губернатором Александром ВИЛКУЛОМ.

«Европе нужны новые модели многоуровневого управления, которые основываются на истинном партнерстве между всеми сферами государственного управления. Благодаря Лиссабонскому договору, сегодня у нас есть политическая легитимность выступать за подобное партнерство. Мы должны работать вместе, чтобы обеспечить ощутимые результаты и интегрированное развитие территорий», - заявил В.ШУСТЕР.

Основной темой обсуждения на форуме стала новая модель управления в Европе, которая, по словам местных и региональных европейских лидеров, должна вовлекать в себя европейских граждан, представителей бизнеса, общественных организаций и другие заинтересованные стороны в целях достижения общих целей.

Президент Конференции отдаленных и морских регионов Жан-Ив Ле ДРИАН отметил, что в начале следующего года в целях уточнения обязанностей чиновников различных уровней управления ожидается принятие «Кодекса поведения». Он подчеркнул, что в рамках данного кодекса на национальном уровне будет принят территориальный пакт, который в свою очередь будет определять имплементацию данного кодекса на национальных территориях.

Со своей стороны, президент Ассамблеи европейских регионов Мишель САББАН заметила, что политика сплоченности, которую сегодня демонстрируют европейские регионы, является проявлением европейской интеграции.

В свою очередь, губернатор Днепропетровской области А.ВИЛКУЛ на форуме подчеркнул, что Украина заинтересована перенимать европейский опыт успешного развития регионов. Во время рабочего совещания с М.САББАН и генеральным секретарем Ассоциации европейских регионов Паскалем ГЬОРГЕНОМ глава Днепропетровской областной государственной администрации обсудил модели сотрудничества Днепропетровщины с регионами Европейского Союза.

В работе форума также приняли участие Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ, еврокомиссар по региональной политике Йоханнес ХАН, президент ассоциации Еврогорода, мэр Копенгагена Франк ЕНСЕН и ряд региональных европейских политиков.