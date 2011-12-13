У Молдовы кончается контракт с Газпромом

Власти Молдовы оптимистично оценивают шансы подписать до конца года новый контракт с ОАО "Газпром". Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в молдавском правительстве, об этом заявил вице-премьер, министр экономики страны Валерий Лазэр, подводя итоги своего визита в Москву.

Он подчеркнул, что если сторонам не удастся договориться по спорным вопросам до конца года, Молдова предложит Газпрому продлить срок действия нынешнего контракта, истекающего 31 декабря, на один квартал или полгода, чтобы "в ходе непростых переговоров о новом долгосрочном контракте на стороны не давил фактор времени, и в итоге ими был подготовлен и подписан в 2012 г. качественный документ".

Он отметил также хорошие перспективы для снижения цены на импортируемый газ, при условии принятия договоренностей, достигнутых ранее на уровне экспертов. Министр экономики напомнил, что Газпрому были приведены экономические аргументы, свидетельствующие, что нынешняя цена газа - 400 долл. за 1 тыс. куб. м, - неподъемна для потребителей страны. В.Лазэр отметил, что уже при цене 360 долл. потребители в городах начали сокращать потребление газа, снижать уровень платежей, а потребители в сельской местности перешли на альтернативные источники энергии.

Кроме того, по словам В.Лазэра, в Москве он озвучил позицию Молдовы, согласно которой Кишинев будет внедрять "Третий энергопакет" в соответствии со своими обязательствами перед ЕС, но планирует использовать при этом модель, которая не будет ущемлять имущественные права и интересы Газпрома.