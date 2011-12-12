Ливия обещает амнистию всем воевавшим за Каддафи

Президент Переходного национального совета Ливии (ПНС) объявил, что новые власти страны готовы простить военных, сражавшихся на стороне Муаммара Каддафи, сообщает Associated Press со ссылкой на ливийские СМИ.

"Ливия готова принять каждого, - сказал Мустафа Абдул Джалиль, открывая конференцию по национальному примирению в Триполи. - Мы готовы простить наших братьев, воевавших на стороне М.Каддафи, готовы понять и относиться к ним с терпимостью".

Его точку зрения поддержал премьер-министр ПНС Ливии Абдель Рахим аль-Киб. "Нельзя строить будущее, основываясь на мести, - заявил он. - Примирение всех сторон - необходимое условие построения конституционной демократической страны".

В работе конференции принимают участие делегаты от всех крупных племен и этнических общин, населяющих Ливию. Также в ней примут участие наблюдатели от Катара и Туниса.