Президент непризнанной Южной Осетии уходит в отставку

Президент непризнанной Южной Осетии Эдуард КОКОЙТЫ сегодня, 10 декабря, уйдет в отставку, а оппозиционный кандидат в президенты Алла ДЖИОЕВА получила возможность баллотироваться на повторных выборах, назначенных на 25 марта.

К таким договоренностям пришли Э.КОКОЙТЫ и А.ДЖИОЕВА в пятницу вечером, подписав соглашение об урегулировании политического конфликта в Южной Осетии, сопровождавшегося массовыми выступлениями сторонников оппозиции, сообщает BBC.

Согласно достигнутым договоренностям, Э.КОКОЙТЫ уходит со своего поста в субботу, при этом обязанности главы непризнанной республики до выборов будет исполнять премьер-министр Вадим БРОВЦЕВ.

При этом заместителем председателя нового правительства должен стать представитель оппозиции.

Во втором туре президентских выборов, состоявшемся 27 ноября, по первоначальным данным южнооосетинского Центризбиркома, выиграла оппозиционерка, экс-министр образования А.ДЖИОЕВА. Она одержала победу над министром по чрезвычайным ситуациям Анатолием БИБИЛОВЫМ.

Однако команда А.БИБИЛОВА подала жалобу на нарушения, и Верховный суд Южной Осетии, согласившись с этими обвинениями, отменил итоги выборов, а парламент срочно назначил новое голосование на 25 марта.

После этого в Цхинвали начались акции протеста, и сторонники оппозиции заняли центральную площадь города.