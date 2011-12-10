Украина продолжит помогать Афганистану

Украина продолжит оказывать помощь Афганистану.

Об этом заявил в Брюсселе журналистам глава Миссии Украины при НАТО Игорь ДОЛГОВ после завершения министерского заседания стран - членов НАТО и стран-контрибуторов Международных сил стабильности и безопасности в этой стране.

“Главной целью было предварительное одобрение на уровне министров плана деятельности НАТО в Афганистане после 2014 года: в 2014 году завершается мандат деятельности международных сил стабильности и безопасности”, - отметил дипломат.

По его словам, сегодня в Афганистане существует необходимость как в подготовке специалистов собственных сил безопасности – армии и полиции, так и предоставление после 2014 года помощи в реконструкции страны.

И.ДОЛГОВ отметил что командование сил НАТО распространило среди стран-контрибуторов перечень необходимого оборудования и товаров, которые нужно направить в Афганистан.

“Перечень достаточно широк: от ремонта техники советского производства до поставок запасных узлов к вертолетам Ми, самолетам Антонова, и до таких простых вещей, как палатки и так далее. Перечень достаточно широк, и я уверен, он со временем будет расширяться”, - сказал дипломат.

По его словам, конкретные нужды регионов определяют специальные группы реконструкции отдельных провинций, которые находятся под руководством одной из стран-членов НАТО. Украина, при этом, принимает участие в работе двух таких групп – польской и литовской.

“Из того, что сейчас в работе, - существует потребность в двух дополнительных специалистах в сфере авиации. Это мы рассматриваем как реальный запрос. Есть ли возможность направить или нет, пока преждевременно об этом говорить”, - сказал И.ДОЛГОВ.

Он также обратил внимание на то, что в Афганистане имеют хорошую репутацию украинские военные врачи и специалисты по разминированию.

Посол также напомнил, что Украина предоставляет свое воздушное пространство для перевозки грузов гражданского назначения для Международных сил стабильности и безопасности в Афганистане и готова предоставлять возможность наземных перевозок по железной дороге – соответствующее соглашение подписано, но пока не реализуется.

“Но с усилением процессов реконструкции, с развертыванием масштабных проектов инфраструктурных, строительных, очевидно, этот поток грузов будет увеличиваться, и потребность в этом маршруте станет неотложной”, - сказал И.ДОЛГОВ.

По его словам, уже сейчас отмечается увеличение экспорта металлоконструкций из Украины в Афганистан.