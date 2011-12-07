Deutsche Bank предсказывает рецессию в Германии

По оценке аналитиков крупнейшего немецкого кредитно-финансового института Deutsche Bank, по итогам осенне-зимнего периода Германия может войти в рецессию. Главной причиной экономического спада станет ориентация экономики страны на экспорт, заявил один из ведущих специалистов банка по макроэкономике Штефан Шнайдер.

"Начало года будет характеризоваться макроэкономической нестабильностью и высокими колебаниями курсов. В дальнейшем мы ожидаем улучшения ситуации и позитивной динамики на рынке акций", - говорится в пресс-релизе банка.

По итогам всего 2012 года экономический рост ФРГ будет нулевым, предполагают эксперты Deutsche Bank. ВВП еврозоны, по их прогнозу, в наступающем году сократится на 0,5 процента. "Поскольку немецкие компании занимают хорошие позиции на мировой арене, и государство не вынуждено прибегать к жесткой экономии, Германия и впредь будет развиваться динамичнее, чем остальная Европа", - цитирует слова Шнайдера агентство Reuters.

В целом Deutsche Bank рассматривает 2012 год как более благоприятный для мировых рынков, чем текущий. В числе главных угроз для стабильности международной финансовой системы аналитики назвали возможный выход Греции из еврозоны, сложности с рефинансированием долгов Италии и Испании, а также снижение рейтинга и повторная рецессия в США, пишет Deutsche Welle.