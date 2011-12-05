Пенсионный возраст в Италии повысят до 66 лет

Пенсионный возраст в Италии будет повышен до 66 лет. Как сообщает Reuters, это предусматривает план сокращения дефицита государственного бюджета на 30 миллиардов евро, представленный 5 декабря премьер-министром Италии Марио МОНТИ.

Для женщин пенсионный возраст будет повышен постепенно: с 2012 года до 62 лет, а с 2018 года - до 66-ти, а для мужчин - сразу до 66-ти. До этого граждане страны уходили на пенсию в 60 лет.

Кроме увеличения пенсионного возраста, в рамках антикризисного плана будут повышены налоги на добавленную стоимость и имущество. Также планируется поднять сборы с предметов роскоши, таких как яхты и особняки. Сумма экономии составит около 1,5 процента от государственного долга страны в 1,9 триллиона евро. М.МОНТИ отметил, что около десяти миллиардов из сэкономленных денег будет направлено в экономику в качестве помощи компаниям страны, находящимся в кризисе.

По словам М.МОНТИ, предложенные меры должны положительно сказаться не только на экономике Италии, но и укрепить курс евро, отмечает The Wall Street Journal. Итальянский премьер предупредил, что экономия может привести к замедлению темпов роста ВВП страны в течение следующего года. В 2012 году внутренний продукт должен увеличиться на 0,4-0,5 процента.

На фоне заявлений премьер-министра итальянский фондовый рынок открылся ростом в 2,02 процента. Инвесторы надеются, что переход Италии на режим экономии позволит стабилизировать ситуацию на торговых площадках в Европе.

В настоящее время Италия является крупнейшей страной - должником Европы с объемами госдолга в 120 процентов ВВП, отмечает Лента.ру. Другие страны еврозоны, в частности, Германия и Франция, неоднократно призывали Италию снизить государственный долг. 12 ноября парламент Италии уже принял антикризисный план, который предполагает приватизацию государственной собственности на сумму более 15 миллиардов евро.

В конце ноября стоимость заимствований для Италии приблизилась к критической. На торгах 25 ноября доходность двухлетних итальянских облигаций выросла до рекордного уровня - 7,8 процента. Высокая доходность долговых бумаг говорит о неуверенности инвесторов в платежеспособности страны в будущем.