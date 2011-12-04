В России проходят выборы в Госдуму

В России сегодня проходят выборы в Государственную думу РФ шестого созыва.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, нижняя палата российского парламента впервые выбирается на 5 лет, а не на 4, как ранее.

По всей стране открыты более 96 тыс. избирательных участков, где свой выбор смогут сделать около 108 млн. россиян. Для голосования были напечатаны 2,6 млн. открепительных удостоверений, которые могли получить граждане, находящиеся в день выборов за пределами места постоянной регистрации.

В выборах принимают участие все семь зарегистрированных партий страны – партия власти «Единая Россия», парламентские КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», а также три партии, не входящие сегодня в Госдуму, - «Правое дело», «Яблоко» и «Патриоты России».

Согласно российскому законодательству, депутаты Госдумы избираются по пропорциональной системе - по спискам кандидатов, выдвинутым политическими партиями. Проходной барьер составляет 7%, однако согласно изменениям в избирательное законодательство, партия, которая преодолеет 5%, получит один мандат, 6% - два мандата.

По данным ЦИК России, конкурс на депутатское кресло составляет восемь человек на место.

Порядок на выборах в Госдуму обеспечат более 330 тыс. сотрудников МВД России.

В 14.00 мск российские оппозиционеры и сторонники бойкота парламентских выборов намерены провести несанкционированный гражданский сход под лозунгом «Народ против незаконных выборов!» на Красной площади. Участники схода принесут на площадь неиспользованные открепительные удостоверения, бюллетени для голосования, заявления об исключении из списка избирателей – как доказательства бойкота выборов.

Следить за ходом голосования будут 500 тыс. российских наблюдателей, а также около 700 международных наблюдателей. Украина направляет 22 наблюдателя.

В Украине сегодня откроется 9 избирательных участков на выборах в Государственную думу России, на которых граждане Российской Федерации смогут проголосовать с 08.00 до 20.00 по киевскому времени.

В частности, избирательные участки будут открыты в Консульском отделе Посольства РФ в Киеве. В рамках данного участка будет организован выездной пункт голосования в Чернигове.

Также откроются избирательные участки в Генконсульствах РФ во Львове, Одессе (в рамках данного участка будут организованы выездные пункты голосования в Николаеве, Херсоне), Симферополе (выездные пункты голосования будут организованы в Джанкое, Евпатории, Керчи и Ялте) и Харькове (в рамках данного участка будут организованы выездные пункты голосования в Донецке, Луганске, Запорожье и Днепропетровске).

Кроме того, россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Севастополе, Феодосии, а также крымских поселках Кача и Гвардейское.

По информации МИД России, более 102 тыс. граждан России, проживающих в Украине, могут принять участие в выборах в Госдуму РФ.