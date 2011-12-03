В Украине 9 избирательных участков на выборах в Госдуму РФ

В Украине 4 декабря откроются 9 избирательных участков на выборах в Государственную думу России.

Как сообщили УНИАН в МИД РФ, граждане Российской Федерации, которые в день голосования будут находиться на территории Украины, имеют возможность с 8.00 до 20.00 по киевскому времени принять участие в голосовании.

В частности, избирательные участки будут открыты в Консульском отделе Посольства РФ в Киеве. В рамках данного участка будет организован выездной пункт голосования в Чернигове.

Также откроются избирательные участки в генконсульствах РФ во Львове, Одессе (в рамках данного участка будут организованы выездные пункты голосования в Николаеве, Херсоне), Симферополе (выездные пункты голосования будут организованы в Джанкое, Евпатории, Керчи и Ялте) и Харькове (в рамках данного участка будут организованы выездные пункты голосования в Донецке, Луганске, Запорожье и Днепропетровске).

Кроме того, россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Севастополе, Феодосии, а также крымских поселках Кача и Гвардейское.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел России Александр ЛУКАШЕВИЧ заявил, что более 100 тысяч граждан России, проживающих в Украине, могут принять участие в выборах в Госдуму РФ 4 декабря.