ЕС расширил санкции против Сирии и Ирана

Главы МИД 27 стран Евросоюза на заседании в Брюсселе одобрили расширение санкций ЕС в отношении Сирии и Ирана, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

В существующий санкционный список внесены еще 12 человек и 11 сирийских компаний. Применение санкций предусмотрено, в частности, в отношении ряда субъектов финансового, банковского и энергетического секторов, а также лиц и учреждений, связанных с репрессиями.

Как отмечали ранее дипломатические источники в Евросоюзе, в санкционный список, который будет опубликован уже в пятницу, войдет сирийская компания General Petroleum Corporation (GPC). В рамках ограничительных мер сирийцам, причастным к нарушениям прав человека в стране, запрещается въезд в ЕС, а их финансовые активы в Европе будут заморожены.

Как отмечается в пресс-релизе, в рамках расширения санкций, планируется ввести в странах Евросоюза запрет на проведение операций с сирийскими гособлигациями и на предоставление страховых и перестраховочных услуг сирийскому правительству. Сирийским банкам будет запрещено открывать новые отделения в странах ЕС.

Кроме того, Совет ЕС ввел запрет на экспорт оборудования и технологий для сирийской нефтегазовой отрасли. Также запрещается на участие европейского бизнеса в строительстве на территории Сирии новых электростанций, в частности, имеется в виду предоставление помощи в техническом обслуживании, финансирование проектов и инвестирование в компании, которые занимаются этими проектами.

Евросоюз также вводит запрет на экспорт оборудования и програмного обеспечения, которое может использоваться властями для прослушивания телефонных разговоров и просмотра интернет-переписки.

***

Евросоюз также в четверг принял дополнительные санкции в отношении 180 лиц и учреждений, связанных с властями Ирана, который вопреки требованиям мирового сообщества продолжает реализовывать ядерную программу. Известно, что в санкционный список, в частности, попал морской флот Исламской Республики, сообщает РИА Новости.