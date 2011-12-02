Польша принимает заявки на шоппинг-визы

Жители семи западных областей Украины с сегодняшнего дня могут подавать в Пункты приема визовых анкет документы на получение так называемых шоппинг-виз в Польшу.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Польши.

Заявки на получение шоппинг-виз могут подавать украинцы, которые проживают во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой, Волынской и Ровенской областях.

"При подаче первой заявки на получение такой визы основанием для ее выдачи будет письменная декларация заявителя, а время пребывания в Польше не должно быть дольше недели. Во время представления следующих заявок, при условии правомерного использования первой визы, основанием для ее выдачи должны быть представленные именные фактуры, которые подтверждают осуществление покупок на территории Польши", - отметили в пресс-службе.

В МИД Польши сообщили, что вторая виза будет выдаваться сроком по меньшей мере на полгода, отметив, что консул может решить вопрос о выдаче сразу годовой многократной шенгенской визы.

Кроме декларации о намерении осуществить покупки, заявитель должен подать стандартный набор документов для получения шенгенской визы, в частности анкету, внутренний загранпаспорт, страховку.

Пресс-служба также сообщила, что заявки на получение шопинг-визы можно будет подавать исключительно через пункты приема, первые из которых Польша открыла в ноябре в Ивано-Франковске и Львове.

МИД Польши объяснил выдачу новых виз исключительно через Пункты приема визовых анкет фирмы VFS Global, которая выиграла объявленный министерством тендер на создание по меньшей мере четырех пунктов приема виз в Украине, тем, что такое решение будет способствовать эффективному рассмотрению и выдаче виз на покупки" (посредник за свои услуги берет дополнительную плату - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, в мае 2011 года МИД Польши оценивал ежегодную выдачу виз через посреднические визовые центры в восьми украинских городах почти в 210 тысяч, в прошлом году шесть польских консульств в Украине выдали 450 тысяч виз.

По оценкам польского Госкомстата, в прошлом году граждане Украины в частном порядке купили в Польше товаров почти на 800 млн. долларов (17,4% официального польско-украинского товарооборота).