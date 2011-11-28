В Египте начались первые выборы после отставки Мубарака

В Египте начались выборы депутатов Народного собрания - нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

Выборы пройдут по достаточно сложной схеме в три этапа и продлятся, в общей сложности, до 10 января будущего года. В ходе первого этапа голосуют девять египетских провинций.

Всего, по данным Высшей избирательной комиссии (ВИК), правом голоса в этих провинциях обладают 17,5 миллиона граждан из более чем 50 миллионов египетских избирателей. Для них открыто 3307 избирательных участка. Голосование будет продолжаться два дня.

Второй и третий этап пройдут соответственно 14-15 декабря и 3-4 января будущего года.

Поскольку многие избиратели в Египте неграмотны, каждый кандидат или партия получили символ-рисунок (цветок, яблоко, пальма, мотоцикл и т.д.), по которому их можно будет определить в бюллетене для голосования.

Бесспорным фаворитом предвыборной кампании является Партия свободы и справедливости, созданная политическим крылом группировки "Братьев-мусульман". Исламисты рассчитывают получить большинство мест в будущем парламенте. Также надеется на успех старейшая либеральная партия Египта - "Вафд".

Египетские власти опасаются провокаций и столкновений на избирательных участках, учитывая общую ситуацию в сфере безопасности: выборы проходят на фоне недавних беспорядков на площади Тахрир в Каире и в ряде других городов Египта, жертвами которых стали более 40 человек.

Выборы в парламент станут первым серьезным шагом на пути передачи власти в Египте законно избранному гражданскому руководству от правящего Высшего совета вооруженных сил. Военные обещали, что передача власти произойдет в первой половине будущего года сразу после завершения президентских выборов.

Консультативный совет (верхняя палата парламента) будет избираться в феврале-марте будущего года, а приступит к работе 24 марта.

Одним из первых шагов нового парламента станет создание комиссии из ста депутатов и экспертов, которые начнут подготовку новой конституции Египта.

Предыдущие выборы депутатов народного собрания прошли год назад. По их результатам, правившая тогда Национально-демократическая партия получила почти 90 процентов голосов. Однако оппозиция обвинила власти в подтасовке результатов голосования.

Считается, что именно фальсификация результатов парламентских выборов, из-за которой оппозиционные партии не попали в парламент, стала одной из причин массовых протестов Египте, которые привели в итоге к отставке Президента Хосни МУБАРАКА.