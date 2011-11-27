Некоторым китайцам разрешат второго ребенка
05:42, 27 ноября 2011Мир
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В густонаселенной стране действует запрет
Один из самых густонаселенных регионов Китая - провинция Хэнань с населением более 90 миллионов человек - частично ослабит запрет на рождение второго и более детей, сообщает Би-би-си.
Сельским семьям, в которых уже есть девочка, будет разрешено родить мальчика, а супружеским парам, где оба партнера единственные дети в семье, будет разрешено иметь двоих малышей.
Провинция Хэнань ранее использовала финансовые стимулы для поощрения семей, которые ограничивались рождением одного ребенком.
Наблюдатели полагают, что все большое число китайцев нарушают закон "один ребенок - на семью", введенный в 1980 году, несмотря на штрафы и другие карательные санкции.
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