Некоторым китайцам разрешат второго ребенка

Один из самых густонаселенных регионов Китая - провинция Хэнань с населением более 90 миллионов человек - частично ослабит запрет на рождение второго и более детей, сообщает Би-би-си.

Сельским семьям, в которых уже есть девочка, будет разрешено родить мальчика, а супружеским парам, где оба партнера единственные дети в семье, будет разрешено иметь двоих малышей.

Провинция Хэнань ранее использовала финансовые стимулы для поощрения семей, которые ограничивались рождением одного ребенком.

Наблюдатели полагают, что все большое число китайцев нарушают закон "один ребенок - на семью", введенный в 1980 году, несмотря на штрафы и другие карательные санкции.