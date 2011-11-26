В Китае россиянку приговорили к смертной казни

В Китае суд приговорил российскую гражданку к смертной казни.



Приговор был вынесен в г.Чжухай. 38-летнюю жительницу Хабаровска Марину Лопатину обвинили в попытке ввоза из специального административного района Аомэнь (Макао) в материковую часть Китая двух килограммов героина, передает радиостанция "Маяк" со ссылкой на российское посольство в КНР.



Суд приговорил М.Лопатину к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года. В китайской законодательной системе действует практика замены смертного приговора на пожизненное заключение в случае, если за время отсрочки осужденный не совершил новых правонарушений, сообщает РосБизнесКонсалтинг.



Смертная казнь в Китае предусматривается более чем 50-ю статьями уголовного кодекса. Помимо преступлений, связанных с наркотиками к высшей мере наказания в КНР также приговаривают за убийство, нанесение урона национальной безопасности, коррупцию, сутенерство, подделку денежных знаков и ряд других преступлений, оценивающихся как особо тяжкие. Казнь в Китае осуществляется двумя способами: расстрел и смертельная инъекция.



Китайские власти не раскрывают статистику смертных казней, однако международная правозащитная организация Amnesty International утверждает, что в КНР каждый год казнят больше тысячи людей. По данным правозащитников, Китай казнит людей больше, чем все остальные страны вместе взятые.



