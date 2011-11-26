ООН осуждает применение пыток в Беларуси

Комитет ООН против пыток заявляет, что в Беларуси широко применяются пытки в местах заключения, а также проводится политика запугивания оппозиционеров.

Как сообщает Би-Би-Си, в обнародованном 25 ноября в Женеве докладе говорится, что в распоряжение ООН поступили многочисленные свидетельства, подтверждающие применение пыток белорусскими властями.

Доклад был опубликован через день после того, как в Минске руководитель белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь БЕЛЯЦКИЙ был приговорен к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

"Согласно достоверной информации, предоставленной комитету, многие люди в местах лишения свободы подвергаются пыткам, жестокому обращению и запугиванию со стороны сотрудников органов безопасности Беларуси, в особенности в момент ареста и во время предварительного заключения", - говорится в докладе Комитета ООН против пыток.

Сотрудники белорусских служб безопасности часто работают в штатском, что значительно затрудняет их опознание, добавляют авторы доклада.