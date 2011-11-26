В Украине мало знают о НАТО

Лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО подчеркивает необходимость усиления информационного сотрудничества с НАТО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом В.КЛИЧКО заявил во время встречи с представителями НАТО Мишелем ДЮРЕ и заместителем помощника генерального секретаря НАТО Стефани БАБСТ.

«В Украине очень мало информации о НАТО и о сотрудничестве Украины с НАТО. И это не на пользу ни Киеву, ни Брюсселю», - сказал В.КЛИЧКО.

Он отметил, что сотрудничество с Североатлантическим альянсом является чрезвычайно важным, в том числе в контексте проведения совместных антитеррористических, спасательных и других учений.

Кроме того, по его словам, сотрудничество с НАТО помогает Украине в понимании демократических стандартов.

В свою очередь, представители НАТО отметили, что ценят сотрудничество с Украиной, а также внимательно отслеживают политическую ситуацию в Украине, в том числе последние судебные процессы против представителей оппозиции.