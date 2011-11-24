В Каире продолжаются столкновения

В Каире сегодня ночью продолжались столкновения между силами безопасности и демонстрантами, остающимися на центральной площади Тахрир.

Как сообщает радио «Свобода», данных о пострадавших нет. По сведениям Министерства здравоохранения Египта, за 5 дней беспорядков в городе погибли около 40 человек.

Демонстранты добиваются немедленной передачи власти Высшим военным советом гражданским лицам.

Телеканал «Аль-Джазира» передал, что министр внутренних дел Египта Мансур эль-ЭССАУИ предложил военным властям отложить назначенные на 28 ноября парламентские выборы.

Военные правят Египтом с февраля этого года, когда – тоже в результате массовых выступлений – был свергнут Президент Хосни МУБАРАК.