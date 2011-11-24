В Каире продолжаются столкновения
08:56, 24 ноября 2011Мир
1012 0
За 5 дней погибли 40 человек
В Каире сегодня ночью продолжались столкновения между силами безопасности и демонстрантами, остающимися на центральной площади Тахрир.
Как сообщает радио «Свобода», данных о пострадавших нет. По сведениям Министерства здравоохранения Египта, за 5 дней беспорядков в городе погибли около 40 человек.
Демонстранты добиваются немедленной передачи власти Высшим военным советом гражданским лицам.
Телеканал «Аль-Джазира» передал, что министр внутренних дел Египта Мансур эль-ЭССАУИ предложил военным властям отложить назначенные на 28 ноября парламентские выборы.
Военные правят Египтом с февраля этого года, когда – тоже в результате массовых выступлений – был свергнут Президент Хосни МУБАРАК.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter