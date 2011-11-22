В Тбилиси поставили памятник Рейгану
01:11, 22 ноября 2011Мир
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К 20-летию распада СССР
В Тбилиси в честь 20-летия распада Советского Союза и 8-летия "революции роз" установлен памятник президенту США Рональду Рейгану. Монумент, отлитый из бронзы, разместился на площади Рике в историческом центре грузинской столицы, сообщает РосБизнесКонсалтинг.
Экс-президент США изображен сидящим на скамейке. На пьедестале на грузинском и английском языках выгравировано известное высказывание Р.Рейгана - "Свобода - это забота всех поколений".
"Рейган является символом прекращения "холодной войны" и разрушения "железного занавеса". Мы рады, что памятник этому человеку будет стоять в Тбилиси", - заявили представители местной власти.
Торжественное открытие памятника состоится в среду, 23 ноября.
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