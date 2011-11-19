На юге Ливии арестовали сына Каддафи

Сын лидера ливийской Джамахирии Муамара Каддафи Сейф аль-ИСЛАМ арестован на юге Ливии, сообщает РИА «Новости».

По данным агентства Рейтер, на момент задержания Каддафи-младший был здоров.

Как ранее сообщали СМИ, Сейф аль-ИСЛАМ, объявленный Интерполом в международный розыск, находился в Нигере или Мали, однако ни одна из стран не подтверждала эту информацию.

В середине февраля в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правившего страной более 40 лет М.Каддафи, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между силами полковника и оппозицией.

СБ ООН 17 марта принял резолюцию, открывающую возможность иностранного военного вмешательства в ситуацию в этой североафриканской стране. В начавшейся 19 марта операции коалиционных сил принимали участие, в частности, Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания, Норвегия.

В ходе почти десяти месяцев боевых действий противникам режима М.Каддафи удалось установить контроль почти над всей территорией Ливии. В феврале оппозиция сформировала в Бенгази Переходный национальный совет (ПНС), который объявила единственным легитимным органом власти в стране. ПНС признали более 60 стран. М.Каддафи, правивший Ливией 42 года, погиб в октябре районе своей "малой родины" - города Сирт - после того, как его захватили в плен.