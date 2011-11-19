Президент РФ: присоединиться к нам теперь непросто

Для стран, желающих интегрироваться в Таможенный союз и Единое экономическое пространство РФ, Беларуси и Казахстана, будет вырабатываться специальная «рабочая карта».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ на совместной пресс-конференции в Кремле с Президентами Беларуси и Казахстана после подписания договора о Евразийской экономической комиссии.

«Что же касается новых членов нашего интеграционного объединения – я сказал, что мы открыты, но это не значит, что любая страна, даже близкая и партнерская, может завтра вступить в наше интеграционное объединение», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он подчеркнул, что для каждой страны должна быть выработана рабочая карта присоединения.

«Это присоединение может идти год, два, три, десять, пятнадцать лет для того, чтобы не нарушить наши экономические интересы нашего Евразийского экономического сообщества, нашего пространства и будущего союза и для того, чтобы не создать сложности для присоединяющей страны. Будем действовать аккуратно», - добавил он.

По его словам, в данном вопросе будет использоваться опыт Европейского Союза.

Д.МЕДВЕДЕВ добавил, что интерес к участию в Евразийском экономическом союзе проявляют ряд соседних государств.

«Сама жизнь подсказывает, что наше многоплановое взаимодействие - это огромный общий ресурс, поэтому интерес к новой интеграционной структуре проявляют и другие партнеры по ЕврАзЭС, по СНГ. Нас это радует. Это доказывает, что тенденция к расширению многостороннего сотрудничества на равноправной основе, на взаимовыгодной основе набирает силу. Мы, конечно, открыты для всех, кто понимает преимущество объединения наших потенциалов, будем работать над этой задачей тоже, но, конечно, с учетом внутренних правил, которые мы только что для себя определили», - добавил он.

Также Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО также сообщил, что для новых членов будет вырабатываться «дорожная карта».

«Прыгаете на этот уровень, через эту планку – приходите, будем сотрудничать, но просто так прийти и (сказать) мы хотим в комиссию – так не будет. Это экономика Это большие деньги», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

В свою очередь, Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ сообщил, что «мы хотим, чтобы это было настоящее интеграционное объединение, самое высшее на постсоветском пространстве, самое привлекательное для всех народов».

Он также сообщил, что коллегию Евразийской экономической комиссии возглавит на 4 года министр промышленности и торговли РФ Виктор ХРИСТЕНКО: .

«Я думаю, можно огласить, что мы единогласно поддерживаем господина ХРИСТЕНКО на этой должности», - сказал Н.НАЗАРБАЕВ.

По его словам, важно, чтобы этот орган первые 4 года на этапе становления находился в Москве.

Как сообщал УНИАН, Евразийская экономическая комиссия должна приступить к работе с 1 января 2012 г.

Планируется наделить ЕЭК функциями по осуществлению руководства интеграционными процессами в формате Таможенного союза (ТС) и ЕЭП. Таким образом эта Комиссия – впервые в «постсоветской истории» – призвана стать наднациональным, нейтральным по отношению к государствам-участникам органом, которому будут постепенно передаваться национальные полномочия. Принципиально важно, что механизм принятия решений в рамках ЕЭК исключает доминирование какого-либо государства и подразумевает два уровня – Совет Комиссии и Коллегию Комиссии.

Совет в составе вице-премьеров будет осуществлять общее регулирование интеграционными процессами в ТС и ЕЭП. Вышестоящим органом для ЕЭК является высший Евразийский экономический совет, который будет собираться на уровне глав правительств и глав государств. ЕЭК руководствуется его решениями и может быть наделена им правом подписывать международные договоры и образовывать свои представительства в третьих странах, а также при международных организациях.