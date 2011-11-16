В Баку разогнали молодежных активистов

Во вторник в Баку полиция разогнала акцию протеста активистов молодежных организаций оппозиционных партий Азербайджана.

Как передает корреспондент Радио Свобода, около трех десятков молодых людей попытались собраться перед бакинской мэрией, чтобы выразить протест против запрещения городскими властями митингов в центре столицы.



Они также требовали освобождения около 20 активистов осужденных за участие в демонстрациях в Баку весной этого года. Акция протеста была приурочена к визиту 15 ноября в Баку Верховного представителя Европейского союза по внешней политики Кэтрин Эштон.



Однако усиленные наряды полиции и лица в штатском не позволили активистам приблизиться к зданию мэрии. Они разогнали участников акции, применив против них силу. Многие участники пикета задержаны.

В полиции объяснили эти меры тем, что акция не была санкционированна властями.



Власти Азербайджана вот уже 4 года запрещают митинги в центре Баку и предлагают оппозиции проводить акции на отдаленных окраинах города.