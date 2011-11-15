Страны ЕС поддержали евроинтеграцию Грузии

В Брюсселе на заседании Совета по иностранным делам Евросоюза 8 стран ЕС по инициативе Литвы подписали письмо, адресованное четырем еврокомиссарам. Документ подписали главы МИД Болгарии, Чехии, Венгрии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Румынии, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу литовского МИДа.

Авторы письма обращают внимание на достигнутый Грузией прогресс в исполнении рекомендаций ЕС и призывают приступить к переговорам о заключении с этой страной договора о свободной торговле и безвизовом режиме.

Министр иностранных дел Литвы Аудронис Ажубалис в своем выступлении указал на важность помощи ЕС третьим странам, идущим по пути демократии. При этом он подчеркнул, что степень сотрудничества должна зависеть от успехов той или иной страны в совершенствовании своих законов и управления.

А.Ажубалис призвал к более тесному партнерству с Украиной, Грузией и Молдовой.