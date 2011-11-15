Белорусская оппозиция уходит с улиц во дворы

Организаторы Народных собраний в Беларуси призывают продолжить кампанию и проводить собрания там, где это удобнее и безопаснее – во дворах домов, в помещениях.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сказал журналистам один из инициаторов Народных собраний Виктор ИВАШКЕВИЧ.

Он сообщил, что Народные собрания пока не планируется проводить в виде общереспубликанских и общегородских акций.

«Будем организовывать по домам, во дворах, микрорайонах, там, где есть инициативные люди. Такая форма проведения акции будет сохраняться до тех пор, пока не будут созданы группы поддержки требований участников Народного собрания, которые бы включали порядка 10% жителей. Тогда люди смогут объединяться в общие городские комитеты и принимать решения об акциях протеста», - подчеркнул В. ИВАШКЕВИЧ.

По его словам, Народные собрания не дают планируемого эффекта. «Хотя люди поддерживают наши требования, морально одобряют наши действия, но выходить на улицы пока боятся. Изначально Народное собрание было не формой протеста, а способом организации людей для его выражения, для борьбы за свои права», - сказал В.ИВАШКЕВИЧ.

Он убежден, что в стране есть большая группа людей, недовольных действиями властей. «Это очевидно. Также очевидно, что люди остаются один на один со своими проблемами, с которыми сталкиваются ежедневно», - подчеркнул В.ИВАШКЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Народные собрания в Беларуси прошли 8 октября и 12 ноября. В октябре акция состоялось примерно в 10 городах, в ноябре – только в трех. В Минске на мероприятие пришли около 50 человек, в Гомеле – около 70, в Барановичах – примерно 30.