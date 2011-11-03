Оппозиция требует смены власти в Греции

Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил, что готов создать коалицию с правоцентристской оппозицией, чтобы избежать усугубления политического кризиса, сообщает Би-би-си.

Он также сообщил, что откажется от своего предложения провести референдум по вопросу о программе финансовой помощи Греции, если оппозиция проголосует за ратификацию соглашения с ЕС.

Чуть ранее министр финансов Греции Евангелос Венизелос заявил, что новое кредитное соглашение должно быть одобрено расширенным большинством греческого правительства и оппозиции.

Лидер оппозиции Антонис Самарас призвал Папандреу уйти с занимаемого им поста и потребовал проведения досрочных выборов в ближайшие шести недель.

Вынесение вопроса о плане спасения Греции от банкротства, от которого зависит стабильность всей еврозоны, на референдум ранее поставило под вопрос достигнутые ранее договоренности между Афинами и Евросоюзом.