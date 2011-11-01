Россия пугает США и НАТО «мерами военно-технического характера»

Россия не исключает принятия ответных мер военно-технического характера в случае дальнейшего игнорирования ее позиции по ПРО со стороны США и НАТО.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и печати МИД РФ, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ в интервью сербской газете «Вечерние новости» от 1 ноября 2011 года.

«Мы готовы продолжать противоракетный диалог и с США, и с НАТО. Однако если наши партнеры будут и в дальнейшем игнорировать нашу позицию, нам придется обеспечивать собственные интересы в области безопасности другими методами. Возможно, потребуются конкретные и, подчеркну, вынужденные ответные меры военно-технического характера», - сказал С.ЛАВРОВ.

При этом он добавил: «скажу откровенно – такого развития событий нам бы не хотелось».

Глава МИД РФ констатировал, что подписание соглашения между Вашингтоном и Бухарестом о размещении в Румынии базы ракет-перехватчиков глобальной системы ПРО США – лишь одно из звеньев в цепочке событий последних двух месяцев, подтверждающих настрой США на ускоренную реализацию своих противоракетных планов без какого-либо учета не раз излагавшихся законных озабоченностей России. Аналогичные договоренности о размещении компонентов и инфраструктуры ПРО также достигнуты с Турцией, Польшей, Испанией, причем, судя по всему, это не исчерпывающий список, добавил он.

«Все это происходит на фоне тупика в диалоге России с Вашингтоном и северо-атлантическим альянсом по принципиальным для нас вопросам – о закреплении в юридически обязывающей форме ненаправленности ПРО США и НАТО против российских сил сдерживания и о выработке четких критериев такой ненаправленности», - сказал он.

***Создание европейской системы Противоракетной обороны является приоритетной задачей НАТО.

Планируется, что система европейской ПРО НАТО начнет функционировать в 2012 году, а полностью развертывание системы должно быть завершено до 2018 года. По заявлению представителей США, основная задача системы ПРО - защита от ракетной угрозы со стороны таких стран, как Иран и Северная Корея, которые имеют собственную ядерную программу.

Россия же считает развертывание системы ПРО в Европе угрозой национальной безопасности.