В Приднестровье поймали группу политтехнологов

В Приднестровье перед президентскими выборами задержали группу политтехнологов из России, Украины и Молдовы, сообщает РИА «Днестр».

Сюжет об этом показали по государственному Первому республиканскому каналу. Имени кандидата, против которого агитировали "черные пиарщики", в репортаже не называется, однако в начале сюжета показывают действующего Президента Игоря СМИРНОВА, по указанию которого, как сказано, "правоохранительные органы осуществляют мониторинг предвыборной ситуации". Россия выступает против переизбрания И.СМИРНОВА и поддерживает другого кандидата, отмечает NEWSru.

При этом, как утверждалось в сюжете местного телевидения, службы непризнанной республики якобы располагают "достоверной информацией о причастности задержанных к Оранжевой революции в Украине и беспорядкам в апреле 2009 года в молдавской столице".

Накануне в России возбудили уголовное дело по факту хищения 160 миллионов рублей, которые были выделены Приднестровью в качестве гуманитарной помощи. В числе подозреваемых приднестровских банкиров фигурирует сын И.СМИРНОВА. Россия на выборах поддерживает его конкурента Анатолия КАМИНСКОГО, но, как объявило местное ТВ, не всегда незаконно.

Утверждается, что политтехнологи ввозили на территорию Приднестровья суммы в десятки и сотни тысяч долларов и занимались различной деятельностью, связанной с президентскими выборами, нарушая действующее законодательство, в частности, расклеивали порочащие кандидатов листовки.

В данный момент под стражей находятся семь человек. Часть лиц, проходящих по уголовному делу, находятся под подпиской о невыезде. В Суклее, Бендерах и Тирасполе были проведены обыски, в ходе которых, по утверждению телеканала, были изъяты оргтехника, различная атрибутика, а также крупные суммы денег. Задержанные называются "преступной группировкой".

В сюжете говорится о возможной причастности к происходящему одной из партий Приднестровья. Также называются различные организации, которые якобы причастны к незаконной деятельности.

Президентские выборы в Приднестровье пройдут 11 декабря.