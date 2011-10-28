В Турции спасли мальчика, который 108 часов провел под обломками

В турецком городе Эрджиш спасатели нашли живым 13-летнего мальчика, который 108 часов пробыл под обломками жилого дома, разрушенного в результате мощного землетрясения, передает Би-Би-Си.

За несколько часов до этого из-под развалин другого здания был спасен мужчина, также погребенный под обломками более четырех суток. Его отвезли в больницу.

С каждым часом надежд найти остальных выживших становится все меньше. На настоящий момент в списках погибших в результате воскресного землетрясения магнитудой 7,2 баллов числятся 523 человека.

185 человек удалось спасти, однако еще несколько сотен остаются пропавшими без вести.

Работе спасателей мешает плохая погода: в пострадавшем от стихии регионе дождь идет вперемешку снегом.

Всего в результате землетрясения в провинции Ван ранения получили более 1600 человек.

После первоначальных обвинений в адрес турецких властей по поводу не слишком расторопной реакции на стихийное бедствие в пострадавшие районы наконец пришла помощь.

Жители города Эрджиш, наиболее пострадавшего от землетрясения, выстраиваются в длинные очереди за палатками - тысячи людей остались без крова. Однако даже временных укрытий на всех не хватает.

В четверг пострадавший район сотряс еще один мощный повторный толчок - на этот раз магнитудой 5,2 - однако сведений о дополнительных разрушениях или погибших нет.

Турецкие власти, изначально отвергавшие предложения о помощи от соседних государств, позднее были вынуждены согласиться принять ее.

Украина наряду с другими государствами также предоставила Турции гуманитарную помощь.