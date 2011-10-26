Из Беларуси депортирован российский журналист

Сегодня ночью из Беларуси был депортирован журналист газеты «Московский комсомолец» Игорь КАРМАЗИН за репортаж о политзаключенных.

Об этом сообщает оппозиционный сайт «Хартия-97».

Корреспондент «МК» встретился с политзаключенными Никитой ЛИХОВИДОМ и Ириной ХАЛИП, женой экс-кандидата в президенты Андрея САННИКОВА. Журналист приезжал в Минск по заданию редакции, чтобы подготовить репортаж о белорусской оппозиции.

Сразу после интервью с И.ХАЛИП российского журналиста задержали и доставили в Партизанский РУВД Минска, где обыскали, стерли все записи с диктофона, сняли отпечатки пальцев и пытались допрашивать на тему, о чем журналист разговаривал с И.ХАЛИП, после чего вручили бумагу за подписью заместителя начальника РУВД Партизанского района Александра ГЛАДУНА, в которой говорится, что журналисту запрещен въезд в Беларусь. Если И.КАРМАЗИН попытается нарушить запрет, ему грозит задержание и лишение свободы на срок до трех лет.

Журналиста под конвоем доставили на вокзал.

«Я приехал в Минск писать статью о репрессиях в Беларуси, но даже не предполагал, что мне так облегчат работу, что в течение нескольких часов я все увижу собственными глазами и почувствую на собственной шкуре», - цитирует журналиста сайт «Хартия-97».

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Андрей САВИНЫХ заявил, что российский журналист находился в Минске без аккредитации. «Он не получал аккредитацию при белорусском МИД. Следовательно, он находился в Беларуси с частным визитом. А согласно белорусскому законодательству, для работы в Беларуси представители всех иностранных СМИ должны получить аккредитацию в МИД», - подчеркнул А.САВИНЫХ.