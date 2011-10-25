Азербайджан избран в Совет Безопасности ООН

Генассамблея ООН в понедельник избрала Азербайджан новым непостоянным членом Совета Безопасности на следующие два года, сообщает Reuters.

На одно из пяти новых мест в Совбезе ООН от восточноевропейских стран кроме Азербайджана претендовала также Словения.

Выборы восточноевропейского кандидата начались еще в пятницу, но тогда ни одна из этих стран не смогла получить две трети голосов, необходимых для принятия в СБ ООН.

В понедельник после 16-го тура голосования ассамблеи Словения отозвала свою кандидатуру. Таким образом, в следующем раунде Азербайджан собрал достаточное число "за".

Остальные четыре места в СБ ООН достались Гватемале, Марокко, Пакистану и Того. Обновленный состав совета начнет действовать с 1 января 2012 года.

Всего в СБ ООН входят 15 государств, из которых пять - постоянные члены, имещие право вето: Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Остальные обновляются на ротационной основе по пять стран каждые два года, дает справку РИА Новости.

На этот раз на пять мест претендовали девять государств. На место Боснии и Герцеговины от Восточной Европы выдвигались Азербайджан, Венгрия и Словения. В афро-азиатской группе вместо Габона, Ливана и Нигерии кандидатурами были Того, Пакистан, Марокко, Мавритания, Киргизия. Гватемала была единственным кандидатом в СБ ООН от стран Латинской Америки на место Бразилии.