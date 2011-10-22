Избраны новые члены Совбеза ООН

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в пятницу, 21 октября, прошли выборы новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН на период 2012-2013 годов, сообщается на сайте Генеральной ассамблеи ООН.

Странами, вошедшими в состав Совбеза ООН в качестве непостоянных членов, стали Гватемала, Марокко, Пакистан и Того.

Совет Безопасности ООН, напоминает Лента.ру, составляют 15 стран, в т.ч. пять постоянных членов с правом вето (Россия, США, Франция, Великобритания и Китай) и 10 непостоянных, избранных по географическому принципу: 5 государств от Африки и Азии, по 2 - от Латинской Америки и Западной Европы, и одно - от Восточной Европы.

Чтобы стать непостоянным членом Совбеза ООН, государство должно набрать две трети голосов присутствующих. Это относится и к тем случаям, когда государство является единственным кандидатом в своем регионе.

На голосовании 21 октября Гватемала получила 191 голос, Марокко - 151, а Пакистан - 129. Все эти страны были избраны непостоянными членами Совбеза ООН в первом раунде голосования. Во второй раунд вышли Того и Мавритания. В итоге победитель определился в третьем туре голосования: Того с результатом 131 голос.

За место пятого непостоянного члена в составе Совбеза ООН боролись Азербайджан, Словения и Венгрия. Во второй тур вышли Азербайджан и Словения. Однако и после девятого тура ни одна из стран не смогла набрать двух третей голосов, в связи с чем голосование решено было перенести на понедельник, 24 октября.