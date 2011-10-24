Новое землетрясение произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции. Подземные толчки были отмечены в 20 км от г.Ван на востоке страны, сообщает агентство Reuters.

Тем времееем число жертв первого землетрясения превысило отметку в 100 человек, более 500 ранены, сообщает Reuters со ссылкой на кризисный центр провинции Ван.

Власти Турции ожидают, что число погибших в результате землетрясения в провинции Ван будет расти по мере получения информации из других пострадавших населенных пунктов, замечает РИА Новости.

По предварительным оценкам, под завалами разрушенных зданий погребено от 300 до 400 человек.