Новое землетрясение произошло в Турции
00:32, 24 октября 2011Мир
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Чуть слабее первого
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции. Подземные толчки были отмечены в 20 км от г.Ван на востоке страны, сообщает агентство Reuters.
Тем времееем число жертв первого землетрясения превысило отметку в 100 человек, более 500 ранены, сообщает Reuters со ссылкой на кризисный центр провинции Ван.
Власти Турции ожидают, что число погибших в результате землетрясения в провинции Ван будет расти по мере получения информации из других пострадавших населенных пунктов, замечает РИА Новости.
По предварительным оценкам, под завалами разрушенных зданий погребено от 300 до 400 человек.
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