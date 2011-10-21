Президент Камеруна переизбран одиннадцатый раз

Верховный суд Камеруна объявил о победе правящего с 1982 года президента Поля Бийи на прошедших 9 октября выборах главы государства, передает РИА «Новости».

Процентное соотношение голосов, поданных за 23 участников выборов, будет объявлено позже.

На избирательные участки пришли около 7,5 миллиона камерунцев.

Эксперты не сомневались в победе 78-летнего П.БИЙИ на одиннадцатых по счету выборах президента после обретения страной независимости в 1960 году, так как камерунская оппозиция ослаблена внутренними конфликтами и не смогла договориться накануне голосования о выдвижении единого кандидата в президенты.

П.БИЙЯ возглавляет правящую партию "Демократическое объединение камерунского народа".

Основным его соперником был лидер партии "Социал-демократический фронт" (СДФ) Ни Джон Фру НДИ. Этот политик, который пользуется поддержкой англоговорящего юга государства, дважды принимал участие в выборах президента - в 1997 и 2004 годах.

В ходе нынешней избирательной компании не обошлось без скандалов. За десять дней до голосования группа боевиков устроила беспорядочную стрельбу в экономической столице и крупнейшем городе Камеруна Дуала. По мнению местных экспертов, злоумышленники пытались таким образом спровоцировать антиправительственные волнения в камерунском государстве.

Камерун - страна, богатая запасами нефти. Кроме того, природные условия для ведения сельского хозяйства здесь более благоприятны, чем в ряде других стран, расположенных к югу от Сахары. В Камеруне число грамотных людей превышает 70% населения - это один из самых высоких показателей в Африке.