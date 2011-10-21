Эксперты требуют от Януковича завершить переговоры с ЕС

Украинское сообщество специалистов по европейской интеграции призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА придерживаться последовательной аргументации официального Киева относительно евроинтеграционного курса государства.

Об этом говорится в заявлении украинского сообщества специалистов по европейской интеграции, обнародованном на пресс-конференции в УНИАН.

«Представители общественных организаций и аналитических центров, независимые эксперты и общественные деятели считают недопустимой возможность отложить подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, о чем недавно заявил украинский Президент», - говорится в заявлении.

По убеждению авторов заявления, отсутствие формально задекларированной перспективы членства в Евросоюзе ни при каких обстоятельствах не может считаться основанием для торможения парафирования и последующего подписания Соглашения об ассоциации, поскольку этот документ по своему содержанию и является детально прописанной европейской перспективой Украины.

Общественные эксперты отмечают, что, несмотря на заявления некоторых депутатов от Партии регионов, Европейский Союз не оказывает внешнего давления на Украину, поскольку Украина сама добровольно и без внешнего принуждения избрала путь политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС.

«Такой формат сотрудничества предусматривает соблюдение европейских ценностей, в частности, ценностей демократии - честной политической конкуренции, независимой судебной системы и верховенства права», - говорится в заявлении.

Эксперты отмечают, что непоследовательность действий и заявлений власти отдаляет Украину от запланированного на декабрь парафирования Соглашения об ассоциации, а следовательно лишает страну европейской перспективы.

По убеждению экспертов, такое развитие событий содержит ряд угроз для Украины:

- во-первых, отсутствие юридически закрепленных обязательств реализовать в Украине проевропейские реформы значительно снизит уровень вероятности проведения таких реформ в будущем;

- кроме того, перспектива безвизового режима для украинцев будет отложена на неопределенный срок;

- также уменьшатся объемы и изменится качество внешней помощи ЕС, что значительно сузит возможности для Украины провести фундаментальные институционные и структурные реформы, без которых дальнейшая модернизация страны по европейской модели будет невозможной.

В связи с этим экспертное сообщество требует от Президента завершить переговоры с Евросоюзом парафированием и подписанием Соглашения об ассоциации, а для этого обеспечить условия для проведения честных и прозрачных парламентских выборов, а также обеспечить верховенство права и независимость судебной ветви власти в Украине.