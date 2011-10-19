Среди палестинцев, которых поменяли на капрала Шалита, была украинка
Чувствует себя удовлетворительно
|Ирина ПОЛИЩУК
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию Представительства Украины при Палестинской национальной администрации.
«Этой гражданке был возвращен украинский паспорт и после торжественных мероприятий в г. Рамалла по поводу освобождения она вернулась к месту постоянного проживания семьи ее мужа», - говорится в сообщении.
По информации дипучреждения, украинская гражданка чувствует себя удовлетворительно.
Как сообщал УНИАН, 18 октября руководитель пресс-службы МИД Александр ДИКУСАРОВ подтвердил, что среди палестинцев, которых планируют обменять на израильского солдата Гилада ШАЛИТА, есть женщина Ирина ПОЛИЩУК.
«МИД действительно подтверждает, что в перечне, который предоставил ХАМАС, среди женщин есть фамилия Ирины ПОЛИЩУК, но это девичья фамилия. Ее нынешняя фамилия Ирина САРАХМЕ, 1977 года рождения», - сказал он.
При этом А.ДИКУСАРОВ отметил, что в 2002 году И.ПОЛИЩУК была осуждена израильским судом как гражданка Палестины.