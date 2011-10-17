Неожиданное контрнаступление сил Каддафи

Силы, верные полковнику Каддафи, предприняли неожиданное контрнаступление против войск Национального переходного совета в городе Сирт, заставив их в беспорядке отступить на два километра, сообщает Би-би-си.

Наступлению предшествовал сильный ракетный и пулеметный обстрел.

Ожесточенные столкновения между повстанцами и силами полковника Каддафи продолжаются в городе Бани Валид, где силы НПС, получившие подкрепление и тяжелое вооружение, заняли промышленный район в центре города. "Мы дошли до центра города и подняли флаг", ссылается на одного из их командиров Reuters.