Полиция Германии внедрит агентов в левые группировки

Немецкая полиция намерена внедрить скрытых агентов в группировки левых экстремистов. Для этого предлагается разрешить им участвовать в деятельности преступников, чтобы не привлечь внимание и получить необходимые сведения, сообщает Deutsche Welle.

По мнению главы Союза служащих немецкой уголовной полиции Андре Шульца, контроль в области левого экстремизма слишком долго недооценивался. "По всей стране полиции сейчас не хватает несколько сотен спецкадров, которые после событий 11 сентября 2001 года переброшены на борьбу с исламистским террором", - заявил Шульц в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

Глава Профсоюза немецкой полиции Райнер Вендт выступил с требованием внедрить агентов в группы левых экстремистов, чтобы разоблачить последних. Он обратил внимание, что внедренным полицейским придется участвовать в противоправных действиях, чтобы не привлечь к себе внимание со стороны преступников, пишет сетевое издание Focus Online.

В четверг в Берлине на железнодорожных путях снова обнаружили емкости с горючей смесью. Это уже восемнадцатый случай, когда предотвращена попытка поджога. Основная цель действий экстремистов – парализовать движение поездов. Большинство "коктейлей Молотова" обезвредили, два из них загорелись. Ответственность за попытки и совершение поджогов взяла на себя одна из левоэкстремистских группировок, но информации о конкретных преступниках нет, отмечает агентство dpa. К расследованию подключилась федеральная прокуратура – по подозрению в "антиконституционном саботаже". Немецкая железная дорога, потери которой исчисляются миллионами евро, объявила награду за сведения о поджигателях – 100 тысяч евро.

Федеральное правительство Германии рассматривает вариант установить больше камер видеонаблюдения на вокзалах. Но абсолютной защиты на 34 тысячи километров железнодорожных путей, по мнению парламентского статс-секретаря при министре транспорта Энака Ферлемана, обеспечить невозможно.