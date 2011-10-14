В Беларуси курс валюты стал стремительно падать

В Беларуси после трехнедельного укрепления национальная валюта стала стремительно падать, сообщает РосБизнесКонсалтинг. Сегодня рыночный курс белорусского рубля к доллару на дополнительной сессии белорусской фондовой биржи ослаб на 3,4 % - до 9 тыс. 010 бел. руб. за доллар.

Таким образом, за три дня текущей недели белорусский рубль упал на 13,8%.

Эксперты объясняют ситуацию резким ростом спроса на валюту, который в разы перекрывает предложение, а также имеющей место спекулятивной составляющей.

В то же время официальный курс белорусского рубля к доллару на основной сессии сегодня, наоборот, укрепился на 0,59% - до 5 тыс. 731 бел. руб. за доллар.

Таким образом, разрыв между курсами на основной сессии и на допсессии растет, вопреки ожиданиям властей на скорое сближение курсов. Еще месяц назад в Нацбанке планировали выйти на единый курс в октябре.