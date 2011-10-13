Премьер Британии предложил изменить правила престолонаследия

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон предлагает изменить правила престолонаследия, в том числе снять запрет на браки британских монархов с католиками и уравнять в правах наследования сыновей и дочерей монархов.

Для введения этих поправок в силу Д.Кэмерону потребуется согласие 15-ти стран-членов Содружества наций, где главой государства считается британский монарх.

Если поправки будут приняты, они коснутся детей герцога и герцогини Кембриджских – даже если они появятся на свет до вступления нового закона в силу. Это означает, что старшая дочь принца Уильяма и его супруги может стать королевой Великобритании.

Д.Кэмерон обосновал свое предложение необходимостью соблюдать равенство полов во всех сферах жизни.

Букингемский дворец знает о готовящихся поправках, однако принимать участия в дискуссиях по этому вопросу не будет.

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