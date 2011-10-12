Сколько потратили польские партии на выборы

Стоимость одного депутатского мандата стоила польским партиям, которые по результатам выборов 9 октября прошли в парламент, от 8 до около 200 тысяч долларов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на расчеты израсходованных денег на избирательную кампанию и количество полученных мандатов.

TVN24 отмечает, что дешевле всех депутатский мандат обошелся созданной накануне выборов партии „Движение Паликота”, за которую проголосовали 10% избирателей и которая получила 40 мест в Сейме.

Дороже всего стоило депутатское место в низшей палате польскому парламента партии „Союз левых демократов” (SLD), которая потратила на кампанию более 6 млн. долларов, а получила всего 27 мандатов.

Победитель выборов „Гражданская платформа” (РО), которая получила 208 мест, потратила на кампанию около 9,5 млн. долларов, или 45 тысяч долларов за мандат.

Самая популярная оппозиционная партия „Право и справедливость” (PIS) потратила на кампанию менее 7 млн. долларов, но один мандат ей стоил почти 45 тысяч долларов.

Партнер партии власти „Польская селянская партия” (PSL) получила 28 мест в парламенте, а каждое из них обошлось партии почти в 140 тысяч долларов.

Польская газета Puls Biznesu отмечает, что в расчете стоимости каждого полученного голоса избирателя меньше всех потратилось „Движение Паликота” - 0,25 долларов, больше всех SLD – 5,5 долларов.

РО и PIS потратили по около 1,6 долларов за каждый голос, а PSL – около 3 долларов.

Как сообщал УНИАН, 9 октября правящая в Польше с конца 2007 года партия „Гражданская платформа” выиграла очередные парламентские выборы.

На одно место в Сейме (460 мест) претендовало 15 кандидатов, а в Сенате – 5.