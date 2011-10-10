Партия Туска лидирует на парламентских выборах в Польше

Правящая партия премьер-министра Польши Дональда ТУСКА сохраняет лидерство на парламентских выборах после подсчета более 60% бюллетеней.

Как сообщает «Газета.ру», по данным Государственной избирательной комиссии Польши, после подсчета 63,74% бюллетеней правящая партия «Гражданская платформа» набирает 37,47%, оппозиционная партия Ярослава КАЧИНЬСКОГО «Право и справедливость» получает 30,61%, «Движение Паликота» – 9,8%, партия PSL вице-премьера Вальдемара ПАВЛЯКА – 9,51%, Союз левых демократических сил – 8,24% голосов.

Партии Д.ТУСКА и В.ПАВЛЯКА объявили после выборов, что готовы вновь создать коалицию.

В 2007 году «Гражданская платформа» выиграла парламентские выборы с результатом 41,51%, а партия «Право и справедливость» получила поддержку 32,11% избирателей.

Правительство Польши формирует партия, одержавшая победу на парламентских выборах. По предложению победившей партии Президент назначает премьер-министра, которого затем утверждает Сейм. Однако для этого партии надо либо обладать большинством в парламенте, либо создать коалицию.