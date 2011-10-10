В Японии - землетрясение магнитудой 5,5
09:15, 10 октября 2011Мир
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Толчки ощущались и в Токио
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник у восточного побережья Японии, сообщает национальный телеканал NHK.
Подземные толчки случились в 11.45 по местному времени с эпицентром в префектуре Фукусима, к северо-востоку от города Иваки на острове Хонсю.
Землетрясение ощущалось и в Токио. По данным телеканала NHK, подземные толчки никак не повлияли на ход аварийных работ на АЭС "Фукусима-1".
О жертвах, разрушениях или угрозе цунами пока не сообщается, отмечает русская служба Би-Би-Си.
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